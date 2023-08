Wer gräbt Gold aus dem Perger Beach-Sand?

Wer sich Landesmeister nennen will, muss am Perger Centercourt bestehen.

Heiße Action, coole Drinks und harte Smashes bekommen die Zuseher von Freitag bis Sonntag in der Machland Badewelt geboten, wenn bei den "OÖ Beach Finals presented by Raiffeisen" die besten Beachvolleyball-Teams des Landes gekürt werden.

"Wir wollen sowohl den Sportlern als auch den Zusehern bei eine richtig tolle Atmosphäre bieten", sagt der Organisationsleiter der SG Mühlviertelvolleys, Jo¬hannes "Dicho" Dirnberger. Wie bereits im vergangenen Jahr wird die Centercourt-Arena auf der neu geschaffenen Beach-Anlage gleich hinter der Machland Badewelt zum Zentrum des Geschehens. Aufgrund der Menge der angesetzten Vorrundenspiele wird am Samstag auf insgesamt vier Plätzen gespielt ? neben dem Badewelt-Areal auch auf der legendären Waldbad-Anlage am Naturbadeplatz an der Naarn. Die Finalspiele am Sonn¬tag werden dann ausschließlich auf dem Centercourt ausgetragen.

Neben den OÖ Beach Finals veranstalten die SG Mühlviertelvolleys zwei zusätzliche Bewerbe: So wird am Freitag ab 13 Uhr der Businesscup für Firmenteams ausgetragen. Am Sonntag findet neben den Finalspielen ein 4er Bewerb für Hobbyspieler auf Rasen statt. Für alle Teilnehmer ist während der Veranstaltung der Eintritt in die Machland Badewelt inkludiert. Informationen und Anmeldung: www.beach.perg.at oder 0650 / 782 88 69.

