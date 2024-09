Wenn Sherlock Holmes im Stadttheater gar Unheimliches widerfährt

Maturaball, Abschluss der Oberstufe, Reifeprüfung und Maturareise. Den achten Klassen des Europagymnasiums vom Guten Hirten steht ein abwechslungsreiches Schuljahr bevor. Auch der Auftakt verspricht einiges an Nervenkitzel und Lampenfieber: Übermorgen, Mittwoch, ist nämlich die Premiere des Englisch-Theaters angesetzt, in dem sich die Jugendlichen als Schauspieler auf der Bühne bewähren.

Auf dem Spielplan steht ein Stoff, der sowohl in Buchform als auch anhand zahlreicher Verfilmungen breite Bekanntheit erlangte: Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville. In der Bühnenadaption "Baskerville – A Sherlock Holmes Mystery" lässt das Produktionsteam (Hans Peter Baumfried, Klaus Huemer, Rowena Hametner und Karin Long) den Meisterdetektiv und seinen Assistenten Dr. Watson im Stadttheater Grein auf den Spuren des mysteriösen Ungeheuers im düsteren Baserkville-Wald lange Zeit im Dunkeln tappen. Die Regie führt Lynsey Thurgar, die unter anderem am Linzer Musiktheater im Bereich Musical arbeitet.

Das Englisch-Theaterprojekt des Europagymnasiums hat eine mehr als zwanzigjährige Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Neben dem Spaß am Spielen werden vor allem das gemeinsame Arbeiten in der Gruppe, die Präsentation der eigenen Person und die konkrete Anwendung der Fremdsprache trainiert.

Premiere ist diesen Mittwoch um 19.30 Uhr. Weitere Vorstellungen finden von Donnerstag bis Samstag (jeweils 19 Uhr) sowie am Sonntag um 17 Uhr statt. Restkarten können direkt in der Schule erstanden oder telefonisch reserviert werden: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr; 07269/ 75 51.

