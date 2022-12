Wenn das Sterben ein Leben vollendet

Einen der profundesten Experten im Bereich des Umgangs mit sterbenden Menschen und deren Angehörigen konnte das Bildungshaus Greisinghof für einen Lehrgang gewinnen: Der Schweizer Autor, Seelsorger und Sterbebegleiter Raffael Bories wird ab Februar eine umfassende Ausbildung für Sterbebegleitung leiten.

In seinem am 3. Februar im Bildungshaus Greisinghof beginnenden Lehrgang gibt Bories eine einfühlsame Anleitung für das Begleiten am Ende des Lebens für Angehörige, Pflegende oder Hospizbegleiter. Der Lehrgang umfasst sechs Module und behandelt alle Fragen und Problemstellungen eines Menschen im Prozess des Sterbens sowie bei der Begleitung in dieser Phase.

Eine behutsame Einführung in das Thema "Sterbebegleitung" erfahren Interessierte am 2. Februar um 18 Uhr: Da liest der Autor im Greisinghof aus seinem neuen Buch und erläutert einzelne Themenbereiche. Der Eintritt hierfür ist frei.

