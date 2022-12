Wechsel in Gewerkschaft

Neu formiert hat sich die Sozialdemokratische Gewerkschaft (FSG) in der Region Perg. Zum Vorsitzenden wählten die Delegierten einstimmig Josef Kastner, der diese Funktion von Gaby Auinger übernimmt. Kastner ist Arbeiter-Betriebsratsvorsitzender bei Hueck Folien in Baumgartenberg und lebt mit seiner Familie in Saxen.

Hauptanliegen der roten Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist der Kampf gegen die Teuerung. Dies unterstrich auch der SPÖ-Landesparteivorsitzende Michael Lindner, der als Hauptreferent zu Gast war. Laute Kritik kam zudem an der Fusion der Krankenkassen zur bundesweiten ÖGK. "Die Rücklagen der OÖ. Gebietskrankenkasse, die uns Versicherten gehört haben, sind weg. Und die Mitsprache über unsere Leistungen hat man uns auch genommen", kritisierte Kastner.

