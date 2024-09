Vorgeschmack auf eine Brückensperre

Mit erheblicher Verspätung trafen am Montag viele Dienstnehmer aus Niederösterreich an ihren Arbeitsplätzen im Unteren Mühlviertel ein. Der Grund dafür war eine Info-Aktion, die Befürworter eines Brückenneubaus gestern entlang der beiden Brückenauffahrten durchführten. Sie wollten damit auf eine ab dem Jahr 2028 drohende Brückensperre hinweisen.

Aufgrund des juristischen Tauziehens um die Umweltverträglichkeit des Vorhabens könnten sich bald die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten. "Wenn die alte Donaubrücke Ende 2027 aus bautechnischen Gründen gesperrt wird, müssen täglich bis zu 22.000 Personen Umwege von bis zu 40 Kilometern in Kauf nehmen", sagte der Unternehmer Johannes Hödlmayr, der sich im Verein "DoNeubrücke" engagiert, gestern am Rand der Info-Veranstaltung. So betrachtet seien die Verzögerungen nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was der Region bei einer bautechnischen Sperre ab 2028 drohe.

Im Februar dieses Jahres wurde ein positiver Bescheid zur Umweltverträglichkeitsprüfung erlassen. Dagegen legten mehrere Projektgegner Berufung ein. Dem gab im Juli der Bundesverwaltungsgerichtshof Wien letztinstanzlich statt. Demnach haben nun alle Einwände gegen den Umweltverträglichkeitsbescheid aufschiebende Wirkung für das Projekt. Das heißt: Bis zur endgültigen Klärung des letzten Einspruchs dürfen keine Arbeiten am Neubauprojekt durchgeführt werden. Eine mehrjährige Verzögerung des eigentlich noch für heuer angestrebten Baubeginns scheint damit unausweichlich.

Bereits am Sonntag hatten die Landeshauptleute Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) in einem gemeinsamen Statement betont, man würde sich angesichts der unvorhersehbaren Situation auf alle Eventualitäten vorbereiten. Dazu gehört auch ein Austausch des bestehenden Brückentragwerks im Jahr 2028, wenn bis dahin keine neue Brücke zur Verfügung steht. Diese Arbeiten hätten eine dreimonatige Totalsperre zur Folge. "Für den Wirtschaftsraum und vor allem für die Menschen ist eine funktionstüchtige Brücke essenziell. Deshalb bereiten wir uns auf alle Eventualitäten vor, damit wir die Belastung, die eine weitere Verzögerung beim Bau der neuen Brücke zweifellos bringen wird, so gering wie möglich halten können", so Stelzer.

Dresden als warnendes Beispiel

Johannes Hödlmayr appelliert angesichts dieses Szenarios an die Vernunft aller Beteiligten: "Es muss eine unbürokratische Lösung gefunden werden, die den Menschen und der Region diesen Wahnsinn erspart." Der Brückeneinsturz in Dresden vor zwei Wochen sei ein warnendes Beispiel dafür, wie prekär die Situation an der Donaubrücke in Mauthausen mittlerweile geworden sei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper