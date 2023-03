Vom Prunkgarten zum Bio-Gemüse: Windhaag hält Gartentradition hoch

Die Obst- und Gartenbaukultur hatte in Windhaag bereits vor fast 400 Jahren einen großen Stellenwert. Bestes Beispiel hierfür ist der prächtige Schlossgarten, den Graf Joachim Enzmilner Mitte des 17 Jahrhunderts vor seinem Prunkschloss anlegen ließ. Für seine Tochter Eva-Magdalena wiederum stand der praktische Nutzen der Gärten im Vordergrund: Sie dokumentierte im Jahr 1691 in ihrem Klosterbüchlein zahlreiche Kräuter-, Gemüse- und vor allem Obstsorten, die im Klostergarten in Windhaag kultiviert wurden und die Nonnen mit Lebensmitteln und Heilkräutern versorgten. Seither haben die Menschen in ihren Gärten Lebensmittel zur Selbstversorgung angebaut. Der klassische Bauerngarten gehörte zu jedem Bauernhaus und versorgte das gesamte Jahr hindurch die Bewohnerinnen und Bewohner.

Diese reichhaltige Tradition greift der Kulturverein Windhaag-Altenburg nun auf und holt sie in das 21. Jahrhundert. Bereits im vergangenen Jahr wurden einige der von Eva-Magdalena angeführten, alten Obstsorten im „Schlossgraben“ am Fuß der Burgruine Windhaag gepflanzt. Heuer setzt der Verein weitere Akzente in diese Richtung, sagt Bürgermeisterin Bettina Bernhart (VP): „Leider ist in den vergangenen Jahrzehnten viel praktisches Gartenwissen verloren gegangen. Hier wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes ansetzen.“ Durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch sowie ein zielgerichtetes Angebot von Seminaren und Vorträgen möchte der Verein die Menschen in Windhaag motivieren, wieder mit dem Garteln zu beginnen und selbst Gemüse und Obst anzubauen.

Als Starthilfe und Motivation, den eigenen Garten zu einer Schatzkiste für gesundes Obst und Gemüse machen, werden nicht nur Obstbaum-Schnittkurse angeboten, sondern auch anerkannte Experten für Vorträge nach Windhaag geholt. „Es freut uns besonders, dass wir die bekannte Buchautorin Andrea Heistinger nach Windhaag einladen konnten. Ich bin sicher, dass anhand ihrer Impulse jeder und jede ein Stück Selbstversorgung auf den Teller bringen kann“, sagt Kulturvereinsobmann Martin Luger.

Den Start des Garten-Schwerpunkts setzt Karl Kaindl diesen Samstagvormittag mit einem Obstbaum-Schnittkurs. Über Gemüseanbau im Hausgarten spricht Gabriele Wild-Obermayr am 18. März in der Hoftaverne Holzer. Ein Tagesseminar zur Selbstversorgung aus dem eigenen Biogarten hält Andrea Heistinger am 24. März. Außerdem ist für den 25. April (15 Uhr) ein Gartenstammtisch mit kleinem Pflanzentauschmarkt im Museum Altenburg angesetzt. Alle Veranstaltungen und Vorträge stehen auch interessierten Personen aus anderen Gemeinden offen. Anmeldungen bei Bettina Bernhart (0664/3527855), bettina.bernhart@gmx.at

Termine im Überblick

Obstbaumschnittkurs: Samstag, 11. März, 9-11 Uhr, mit Karl Kaindl bei Fam. Bernhart, Baumgarten 12, 4322 Windhaag/P., Kosten € 7,00

Vortrag: Gemüseanbau im Hausgarten, Samstag, 18. März, 14-16 Uhr: Gemüsebäuerin Gabriele Wild-Obermayr in der Hoftaverne Holzer, Perger Str. 2, 4322 Windhaag/P. „Knackiges Gemüse aus dem eigenen Garten - Tipps und Tricks“, Kosten € 7,00

Tagesseminar: Basiswissen Selbstversorgung aus meinem Biogarten, Freitag, 24. März: 9-18 Uhr mit Buchautorin DI Andrea Heistinger (https://www.andrea-heistinger.at) Hoftaverne Holzer, 4322 Windhaag/P. Das Seminar richtet sich an alle Menschen, die mehr Gemüse, Obst und Kräuter selber anbauen wollen. Kosten € 90,00

Gartenstammtisch: Samstag, 29. April, 15 Uhr, Museum Altenburg 2, 4322 Windhaag/P, mit kleinem Pflanzentauschmarkt

