Vier Mal Edelmetall beim Taekwondo Austrian Open

Gleich 13 Athletinnen und Athleten aus dem Bezirk Freistadt waren beim diesjährigen Taekwondo Austrian Open in Wien am Start. In dem international stark besetzten Teilnehmerfeld errichte der Taekwondo Verein Tragwein vier Medaillen und war damit der erfolgreichste Verein Österreichs. Magdalena Bertignoll, Tamara Ebner und Nicole Gattringer gewannen die Silbermedaille im Teambewerb. Sophie Dreiling, Amilie Grabmann und Annika Bjerregaard (NÖ) erreichten Bronze.

Im Einzel belegte Sabine Rossgatterer in ihrer Klasse den zweiten Platz. Bei seinem ersten internationalen Turnier eroberte Felix Hofko auf Anhieb die Bronzemedaille. Andreas Brückl (Freistadt) unterlag im Viertelfinale einem Franzosen und verpasste als Fünfter knapp das Podium. Oliver Aistleitner und Barbara Aistleitner schieden leider in der ersten Runde gegen starke Gegner aus, während Sylvia Gringer den siebten Platz erreichte. Auch für Antonia Pum und Lara Grundwald war es das erste internationale Antreten: Sie belegten die Plätze 14. und 21.

