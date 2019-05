„Vereinsstadl“ für Thominger Feste

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im Vereinsstadl in St. Thomas am Blasenstein lockte zahlreiche Festgäste an. Der Stadel gilt als gutes Beispiel für ein kleines, feines EU-Projekt, das direkt den Beteiligten im Ort zugute kommt. Bauleiter für das Projekt war Vize-Bgm. Gerhard Hackl-Lehner. Finanziert wurde das Bauvorhaben mit Zuschüssen der Vereine und der Gemeinde, EU–Förderungen der Leader-Region Perg-Strudengau sowie jeder Menge an Eigenleistungen durch die Arbeit vieler Thomingerinnen und Thominger für den beliebten Veranstaltungsort.