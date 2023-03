Sturmschaden an der Mittelschule

Sturmschaden in St. Martin

Der heftige Sturm, der in der Nacht über das Land fegte, sorgte auch für den einen oder anderen Sturmschaden. In St. Martin wurde das Dach der Mittelschule stark beschädigt. Nach Besichtigung mit dem Sachverständigen beziehungsweise der Spenglerfirma wird mit Hochdruck an der Behebung des Schadens gearbeitet.

