Shakespeare mit Versace und Ramazzotti

Knallgelbe Netzstrümpfe, pinke Stirnbänder und türkise Jogginghosen: Mode und Lebensgefühl der 80er Jahre gaben bei der Ausstattung zum diesjährigen Englisch-Theater des Europagymnasiums vom Guten Hirten Baumgartenberg unübersehbar die Richtung vor. Auch sonst warfen Regisseurin Lynsey Thurgar und ihr Team bei der Adaptierung von Shakespeares "Much Ado About Nothing" kräftig die Zeitmaschine an. So wurde etwa das Festbankett im Schloss zur Italo-Discothek mit Musik von Eros Ramazzotti, Albano und Romina Power umfunktioniert und die Bösewichter schmiedeten im lässigen Designeranzug ihre hinterhältigen Pläne. Aber nur so lange, bis sie den kreuzbraven Gesetzeshütern ins Netz gingen.

In dieser Szenerie zogen die jungen Darstellerinnen und Darsteller der beiden Maturaklassen das Publikum mit einer herzzerreißenden Liebesgeschichte rund um die bezaubernde Herzogstochter Hero und den naiven Prinzen Claudio in ihren Bann. Geschliffene Dialogen und viel Freude am Spiel prägten die gut einstündigen Aufführungen. Der Lohn für die mehrmonatige Vorbereitung waren fünf beinahe restlos ausverkaufte Vorstellungen und minutenlanger Applaus des Publikums im Greiner Stadttheater.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner

