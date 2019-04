Sensation im Duell mit Volleyball-Giganten

ROHRBACH-BERG. Rohrbacher Gymnasium war Überraschungsteam im Finalturnier der Schulvolleyball-Saison 2019

Als krasser Außenseiter eroberte Rohrbach die Bronzemedaille. Bild: PHOTO PLOHE

Den sensationellen dritten Platz erspielte sich das Gymnasium Rohrbach bei den Bundesmeisterschaften der Burschen in den UNIQA School Championships Volleyball der Unterstufe, die in der Stadthalle Steyr ausgetragen wurden.

Bereits die Qualifikation des Viertklässler-Teams aus Rohrbach über die Mühlviertel-Ausscheidung und Oberösterreichs Landesfinale war ein noch nie dagewesener Erfolg. Umso erfreulicher war es, als sich die Burschen aus dem Gymnasium mit ihrem Betreuer Marius Reiter auch im Bundesfinale von Spiel zu Spiel steigerten und sich als absolutes Überraschungsteam gegen die mit vielen Vereinsspielern gespickten Konkurrenzmannschaften bis in das Halbfinale kämpften. Nachdem sie sich dort den Favoriten und späteren Turniersiegern aus Wien geschlagen geben mussten, zeigten die Mühlviertler im kleinen Finale erneut, was in ihnen steckt: Sie bezwangen in einem spannenden Duell die Vertreter Salzburgs und erreichten den dritten Platz in diesem österreichweiten Kräftemessen.

