Seit 40 Jahren im Einsatz für die Menschen

Seit 40 Jahren sind die Mitglieder der Rotkreuz-Dienststelle in Herzogsdorf für die Menschen in der Region im Einsatz. Seit 1984 eilen sie allen zu Hilfe, die sie benötigen – professionell und mit viel ehrenamtlichem Engagement. Gefeiert wird dieses Jubiläum am Sonntag, 11. August, gemeinsam mit den Gemeindebürgern bei einer Feldmesse mit anschließendem Frühschoppen. Begonnen hat alles am 1. Jänner 1984 mit einem Rettungswagen zur rettungsdienstlichen Versorgung der Region. Seither hat sich vieles getan: 1996 wurde das Jugendrotkreuz in Herzogsdorf gegründet, zahlreiche Erste-Hilfe-Kurse wurden angeboten, Rotkreuz-Bälle, Übungen mit der Feuerwehr und anderen Einsatzkräften wurden veranstaltet. Zwanzig Jahre später stand die Übersiedelung vom Obergeschoß der Raiffeisenkasse in das "Nöbauerhaus" an. In den folgenden Jahren erweiterte sich das Aufgabenfeld um Essen auf Rädern, Besuchsdienst, Ambulanzdienste, Krisenintervention, Hauskrankenpflege, Rotkreuzmarkt, Blutspende-Aktionen und ROKO-Besuche in den Kindergärten. Am 19. September 2009 wurde das neue Gebäude an der Hauptstraße eröffnet.

"Es ist schön, dass wir gemeinsam 40 Jahre Rotes Kreuz Herzogsdorf feiern dürfen. Gerade für mich als junge Ortsstellenleiterin ist es spannend zu sehen, wie sich das Rote Kreuz in Herzogsdorf über die Jahrzehnte hinweg entwickelt hat", ist Ortsstellenleiterin Barbara Schmid begeistert. "Ich freue mich darauf, mit allen aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu feiern und auf diese beeindruckende Entwicklung anzustoßen. Ohne dieses Engagement und ihre Unterstützung wären wir heute nicht da, wo wir sind. Ich freue mich auch auf die kommenden Jahre, in denen wir uns weiterentwickeln und Gutes tun."

Große Feier im Ort

Am Sonntag, 11. August, wird in der Stockhalle am Sportplatz in Herzogsdorf gefeiert: mit einer Feldmesse um 9.30 Uhr, einem anschließenden Rück- und Ausblick, gemeinsamem Essen, Kinderprogramm, Schauübung und Gewinnspiel. Alle aktiven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Freunde und die gesamte Bevölkerung sind dazu ganz herzlich eingeladen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper