Sechsjähriges Mädchen von Hund angefallen und schwer verletzt

Gegen 13.50 Uhr führte die zehnjährige Nachbarin mit dem Rottweiler ihres Vaters Abrichte-Übungen hinter dem Haus durch. Die Sechsjährige lief daran vorbei. Der Hund visierte dabei plötzlich den Pelzkragen an der Jacke des Mädchens an und begann, sie zu attackieren.

Der Rottweiler biss die Sechsjährige in die Schulter, in den Oberarm und in den Unterschenkel. Die Zehnjährige versuchte den Hund zu vertreiben, indem sie ihn anschrie. Auch sie wurde von dem Hund im Bereich des Fußes gebissen und dabei leicht verletzt.

Ihre Nachbarin erlitt durch die Hundeattacke schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Kepler Uniklinikum geflogen.

