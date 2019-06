Mountainbiker starb nach Zusammenstoß mit Motorradfahrer

Der 45-jährige Motorradfahrer aus dem Bezirk Perg war gegen 17:15 Uhr auf der B 127 in Richtung Lacken hinter dem 69-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Rohrbach nachgefahren. Bei der Kreuzung mit dem Güterweg Mühlholz wollte der Motorradfahrer den Mountainbiker überholen, der aber zur selben Zeit zum Linksabbiegen ansetzte. Es kam zu einer heftigen Kollision. Der Motorradfahrer stürzte und blieb etwa 40 Meter von der Unfallstelle entfernt am Straßenrand liegen.

Hier passierte der Unfall:

Der 69-Jährige wurde mit seinem Mountainbike in den Straßengraben geschleudert. Der Mann war nicht ansprechbar und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber zum UKH Linz geflogen. Dort starb der Pensionist in der Nacht auf Samstag. Der leicht verletzte Motorradfahrer wurde vom Roten Kreuz Walding ebenfalls in das UKH Linz gebracht.

Erst am Vortag hatte ein Sturz mit dem E-Bike im Bezirk Vöcklabruck tödlich geendet (nachrichten.at berichtete). Ein 62-Jähriger war am Fronleichnamstag in Weyregg über eine etwa drei Meter hohe Böschung in einen Weidezaun gestürzt und so schwer verletzt worden, dass er wenige Stunden später starb: