E-Bike-Fahrer stürzte über Böschung und starb

Ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr mit seinem E-Bike vom Gahberg kommend bergab in Richtung Ortszentrum. Starker Regen dürfte dazu geführt haben, dass die Scheibenbremsen am Fahrrad nicht mehr voll griffen, so die Polizei.

Um 18 Uhr kam der Lenker bei der Bergabfahrt auf einer nahezu geraden Straße links von der Fahrbahn ab. Er stürzte über eine etwa drei Meter hohe Böschung und landete auf einem Weidezaun. Mit schweren Verletzungen am Hals blieb der Mann regungslos am Zaun hängen.

Ein vorbeifahrender Autolenker bemerkte das Fahrrad im Straßengraben und fand schließlich den Radfahrer. Er befreite den schwer Verletzten Mann mit einem Seitenschneider und verständigte die Rettung. Rettungssanitäter und Beamte der Polizeiinspektion Schörfling begannen bis zum Eintreffen des Notarztes mit der Reanimation. Der 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er in den späten Abendstunden seinen schweren Verletzungen erlag.

