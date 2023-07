Rotkreuz-Jugendgruppe erstellte ein ganz besonderes Kochbuch

Dabei entstand die Idee, ein eigenes Kochbuch mit Rezepten zu gestalten, bei denen Zutaten verwendet werden, die man vor dem Abfall rettet oder zu Hause ohnehin auf Lager hat. Titel des Buchs: "Vom Vorratskeller auf den Speiseteller". Gegen freiwillige Spenden konnte das fertige Jugendrotkreuz-Kochbuch erworben werden. Die Erlöse daraus kamen dem Rotkreuz-Markt zugute.

Blättert man durch das nachhaltige Kochbuch, so finden sich darin neben 60 schmackhaften Gerichten noch zahlreiche Erste-Hilfe-Tipps für Haushaltsunfälle, die von den Kindern und Jugendlichen im Vorhinein schon eifrig erprobt worden sind. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Jugendrotkreuz-Gruppe Liebenau wurden außerdem sämtliche Mitglieder der vergangenen Jahre eingeladen, das Kochbuch mit einem Rezept und einem kurzen Interview zu füllen. Bei einem Jubiläumsfest konnte das fertige Werk dann erstmals gegen freiwillige Spenden erworben werden.

Die Jungköchinnen und Jungköche des Jugendrotkreuzes Liebenau

"Viele ehrenamtliche Arbeitsstunden sind in den vergangenen Monaten in unser Kochbuch-Projekt geflossen. Deshalb freut es uns umso mehr, dass unsere Idee so großen Anklang gefunden hat und wir eine beachtliche Summe von 500 Euro an den Rotkreuz-Markt überreichen durften", sagt JRK-Gruppenleiterin Jasmin Haider. Beim ,,Würstelsonntag-Frühschoppen" der Ortsstelle Liebenau wurden nun vor zahlreichen Gästen zahlreiche selbstgebastelte Geschenke sowie der symbolische Spendenscheck an eine Abordnung des Rotkreuz-Markts übergeben.

"Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir den Kindern mit diesem Projekt wichtige Werte und einen gesunden Umgang mit Lebensmitteln vermitteln konnten", blickt das Betreuerteam zufrieden auf die Kochbuch-Initiative zurück. Dass Kochen Spaß macht und Speisen mit regionalen Zutaten einfach am besten sind, stellten die Kinder spätestens bei der letzten Gruppenstunde fest, als sie für den Liebenauer Frühschoppen selbst gemachtes Erdbeereis zubereiten durften.

