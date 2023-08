Rotes Kreuz: Freinschlag folgt auf Wiesinger

Übergabe in der Dienststelle Königswiesen

Er hat die Ortsstelle Königswiesen maßgeblich geprägt und zahlreiche Meilensteine gesetzt. "Es ist beinahe unmöglich, alles aufzuzählen, was Hannes für die Ortsstelle geleistet hat", sagt Jürgen Peirlberger, Mitarbeiter und stellvertretender Dienstführender. "Als Dienstführender hat Hannes eine außergewöhnliche Führungsrolle eingenommen und unsere Ortsstelle zu dem entwickelt, was sie heute ist." Mit Wiesingers Ausscheiden aus dem beruflichen Dienst wird die Dienstführung der Ortsstelle nun in die Hände von Sabrina Freinschlag gelegt.

