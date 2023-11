Rohrbacher Volkshilfe-Shop startet nach Umbau durch

Der ReVital-Shop in der Rohrbacher Bahnhofstraße wurde im Innenbereich komplett saniert und neugestaltet, die Verkaufsfläche um fast 50 Quadratmeter vergrößert. Wieder eröffnet wird der Shop als ReVital-Concept-Store morgen, Donnerstag. Einkaufen kann jede und jeder. Gemeinsam mit der Böhmerwaldwerkstätte aus Aigen-Schlägl – sie ist für die Sammlung, Überprüfung und Reparatur von ReVital-Waren aller Art für den Shop verantwortlich – ist der Umbau in kürzester Zeit gelungen. Der nunmehr als Volkshilfe-ReVital-Concept-Store geführte Shop lädt daher in neuer Pracht zum Einkaufen ein und dient natürlich auch weiterhin als Abgabestelle für hochwertige Bekleidung.

Wichtige Einrichtung

"Meine Kolleginnen und ich freuen uns schon sehr auf die Wiedereröffnung und wir laden alle Bewohner und Bewohnerinnen des Bezirkes Rohrbach ein, sich vor Ort von den tollen Angeboten und dem neuen Erscheinungsbild zu überzeugen", erklärt Standortleiterin Melanie Königsstetter und verweist auf die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.

Jährlich besuchen mehr als 21.000 Kunden den Volkshilfe-Shop in Rohrbach-Berg. Im Jahr 2022 konnten 31 Tonnen Möbel, Haushalts- und Elektroartikel sowie 26 Tonnen Bekleidung gesammelt und in die Wiederverwendung gebracht werden. Tendenz steigend. "Mit der Sanierung und der Vergrößerung tragen wir diesem Umstand Rechnung", erklärt Shop-Bereichsleiter Fred Edlinger.

