Richtfest bei Bioheizwerk

Die oberhalb des Friedhofs errichtete Anlage beherbergt drei Öfen mit einer Leistung von jeweils 500 Kilowatt. "Wir bauen damit an der Zukunft des Klimaschutzes in St. Georgen", sagt Bürgermeister Erich Wahl (SP). Mit dieser Heizleistung wird auch das bestehende Heizwerk entlastet, das im vergangenen Jahr 12 Megawattstunden in das Wärmenetz eingespeist hat, mittlerweile aber an seiner Kapazitätsgrenze arbeitet. Mit der neuen Anlage könne St. Georgen 75 Prozent der Haushalte mit umweltfreundlicher Wärme versorgen, führte Bürgermeister Wahl bei der Gleichenfeier aus.