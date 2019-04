Rennradfahrer erlitt bei Sturz schwere Kopfverletzungen

NAARN IM MACHLANDE. Bei einem missglückten Überholmanöver am Donauuferradweg kamen am Ostermontag zwei Radfahrer zu Sturz.

(Symbolbild) Bild: Wodicka

Einer der beiden, ein 53-jähriger Linzer – er trug keinen Helm – zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Er hatte auf Höhe der Ortschaft Au an der Donau in der Gemeinde Naarn (Bezirk Perg) versucht, einen vor ihm fahrenden 63-jährigen E-Biker zu überholen, der gerade an einem Fußgänger vorbeifuhr. Weil gleichzeitig zwei Radfahrer entgegenkamen, waren die Fahrbahnverhältnisse extrem eng.

Der 53-Jährige dürfte während des Überholmanövers mit seinem Lenker beim Lenker des 63-Jährigen eingefädelt haben, beide kamen zu Sturz. Der 53-Jährige wurde in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Der E-Bike-Fahrer zog sich nur eine leichte Verletzung am rechten Oberschenkel zu, so die Polizei in einer Aussendung.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema