Rekord: 95 Kameraden legten Leistungsprüfung ab

Weil schon die Leistungsprüfung für Technische Hilfeleistung dem Frühjahrs-Lockdown zum Opfer gefallen war, wollten die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Münzbach und Obernstrass zumindest die die langersehnte Leistungsprüfung Branddienst in Bronze durchführen. Unter schärfsten Corona-Bedingungen und eiserner Disziplin stellten sich 95 (!) Kameradinnen und Kameraden in 12 Gruppen dem Bewerterteam.

Mehr als 2500 Stunden wurden in die Vorbereitung investiert. Dem unermüdlichen Einsatz der Ausbilder, welche immer damit gefordert waren, neue Atemschutz-Masken und volle Atemluftflaschen bereitzustellen, ist es zu verdanken, dass dieser einmalige Bewerb unter den gegebenen Voraussetzungen ein nachhaltiges Erlebnis bleibt.

Ein "Großaufgebot" an Bewertern, angeführt von Helmut Knoll und Christoph Neuhauser, konnte diese hohe Dichte an Trupps im Stundentakt – Freitagnachmittag und den ganzen Samstag – trotz widriger Wetterverhältnisse perfekt bewältigt werden. Die erlernten Fähigkeiten konnten gleichermaßen vorbildlich abgerufen und unter Beweis gestellt werden. Somit durften sich alle Teilnehmenden über das Leistungsabzeichen in Bronze freuen. Bei der Schlussveranstaltung wurde die perfekte Zusammenarbeit beider Feuerwehren als vorbildlich hervorgehoben.