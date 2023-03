Radeln für die kleine Elina

In Neußerling wird für den guten Zweck gestrampelt.

Bereits zum siebten Mal wird am Karsamstag, 8. April, ab 10 Uhr in Neußerling für eine Familie aus der Region geradelt. Die kleine Elina kam mit einem Immundefekt zur Welt und braucht dringend eine Stammzellenspende. Neben diesen Sorgen ist auch die finanzielle Lage der Familie angespannt.

"Bereits seit 2014 sind wir mit der Charity-Radausfahrt im Mühlviertel unterwegs und konnten vergangenes Jahr unglaubliche 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer überzeugen, mitzuradeln. Die soziale Verantwortung von so vielen einzelnen Menschen in der Region sowie zahlreichen Sponsoren ist überwältigend. Wir alle gemeinsam radeln jedes Jahr, um zu helfen", sagt Michael Roither, der sich von Beginn an im Organisationsteam der Charity-Radausfahrt engagiert.

Seit 2022 ist die Charity-Radausfahrt auch ein Verein, der es sich wie jedes Jahr zum Ziel gesetzt hat, durch das Event wieder eine beachtliche Spendensumme für eine Familie in Not zu sammeln.

Denn die Familie um die kleine Elina muss dringend finanziell unterstützt werden – Mama Stefanie und Papa Marco aus Zwettl an der Rodl haben nicht nur Sorgen um ihre Tochter, die aufgrund eines Immundefekts eine Stammzellenspende braucht, sondern auch finanziell wird die Situation aufgrund des Hausbaus sehr eng. Das Baby, das im September letzten Jahres zur Welt kam, hat nicht nur einen Herzfehler, sondern auch einen schweren Immundefekt und besitzt deshalb keine körpereigenen Abwehrkräfte.

"Wir wollen die Familie unbedingt finanziell unterstützen. Man erkennt die Not der Menschen nicht immer auf den ersten Blick, und die betroffenen Personen reden nicht gerne darüber. Doch die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass die Spendenschecks für die Familien sehr wichtig sind – und dass wir gemeinsam viel Geld sammeln können, das zu 100 Prozent der Familie zugutekommen wird", sagen Roither und sein Team, die wissen, dass viele Sportbegeisterte und die regionale Wirtschaft gemeinsam Großartiges bewirken können.

Anmeldungen für die Radausfahrt ab Neußerling am Karsamstag sowie Spenden sind ab sofort unter www.charityradausfahrt.at möglich.

