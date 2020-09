Pkw rutschte über Böschung: L17-Fahrt endete mit Unfall

Der junge Mann war mit seiner Mutter (42) und einem 17-jährigen Freund gegen 14.30 Uhr auf der B123 in Richtung Mauthausen unterwegs gewesen. In der Gemeinde Wartberg ob der Aist überholte der 16-Jährige in einer 70er Zone einen Pkw und geriet auf der regennassen Straße ins Schleudern. Der Wagen rutschte über eine Böschung, überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 25 Metern am Dach zum Stillstand.

Der Bursch wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem total zerstörten Pkw befreit. Er wurde mit dem "Christophorus 10" in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht, Mutter und Freund mit der Rettung ins Spital eingeliefert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.