Pferdefest am Josefi-Tag in Königswiesen

Er ist so etwas wie der inoffizielle Nationalfeiertag von Königswiesen: der 19. März, Tag des heiligen Josef und außerdem zum 30. Mal Anlass für den groß aufgezogenen Josefimarkt mit seinem Pferdefest. Weil der Josefitag heuer auf einen Sonntag fällt, wird im Ortszentrum gleich zwei Tage lang gefeiert – am Samstag und am Sonntag.

Geschickte Bierwagenkutscher

Einer der Höhepunkte des Jubiläums-Josefimarkts ist morgen, Samstag, die festliche Auffahrt traditioneller Bierwägen ab 13 Uhr auf dem Marktplatz.

Gezogen werden die schweren Gefährte von Kaltblutpferden und Ponys der Rassen Süddeutscher Brauner, Schwarzwälder Fuchs oder Percheron-Rappen. Angemeldet sind Bierwägen der Braucommune Freistadt sowie von Kaiser, Zwettler, Lind’n Bräu, Falter Bräu und der Löwen Brauerei. Danach werden sich die Fuhrmänner beim Geschicklichkeitsfahren auf einem Parcours messen, der Mostfässer, eine Holzbrücke und einen Wasserlauf beinhaltet und auf dem sie ihren Wagen auch rückwärts ausrichten müssen. Mit dem offiziellen Bieranstich sowie einer Wirtshausroas wird das Festprogramm ab 15 Uhr fortgesetzt.

Mit einem Josefi-Gottesdienst sowie der Arena-Gewerbeschau geht das Programm am Sonntagvormittag weiter. Um 10.30 Uhr folgt mit dem Einzug von Reitern und Gespannen der nächste Höhepunkt des Josefimarkt-Wochenendes. Eine Besonderheit ist dabei die Bewertung der angemeldeten Pferde durch einen Tierarzt. Diese Tradition gibt es in Königswiesen seit sechs Jahrzehnten: Im Todesfall bekommen die Besitzer diesen Wert nämlich vom Unterstützungsverein für Pferdebesitzer ersetzt.

