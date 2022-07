Pfarrer Hans Resch zum Ehrenbürger ernannt

21 seiner 25 Jahre im Priesterdienst verbrachte der in Desselbrunn bei Schwanenstadt geborene Pfarrer in Bad Zell. Grund genug für die Marktgemeinde, dem Seelsorger auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats die Ehrenbürgerwürde zu verleihen.

"Pfarrer Resch sorgt durch seine Geselligkeit und Offenheit für ein lebhaftes pfarrliches Leben. Er pflegt eine hervorragende Zusammenarbeit mit den pfarrlichen Gruppierungen mit Vereinen und mit der Marktgemeinde Bad Zell", so Bürgermeister Martin Moser.

Bei einer Festmesse wurde Resch von der Obfrau des Pfarrgemeinderates für sein Wirken und seinen freundschaftlichen Umgang mit der Pfarrbevölkerung gedankt. In den vergangenen 21 Jahren wurden in Bad Zell der Pfarrhof generalsaniert und die Pfarrkirche zuerst außen und in den zuletzt auch innen renoviert. Mit einer Agape am Kirchenvorplatz und einem Mittagessen im Gasthaus Färberwirt wurden das Priesterjubiläum und die Ehrenbürgerschaft ausgiebig gefeiert.