Pensionisten bauten ausgeklügeltes Loipengerät in Eigenregie

Mit einem ganz besonderen Spurgerät erledigt man jetzt in Vorderweißenbach die Pflege der Sonnenloipe durch das Weißenbachtal: Dieses wurde von der Sportunion in Eigenregie entwickelt und macht eine Bespurung der beliebten Langlaufstrecke auch bei wenig Schnee möglich. Hinter der Umsetzung des einzigartigen Gerätes steht mit Richard Wolfesberger ein langjähriger, engagierter Union-Funktionär: Der pensionierte Kfz-Meister und Sachverständige investierte viel Hirnschmalz und Hunderte Arbeitsstunden in das Unikat, das von einem Quad mit Ketten gezogen wird. Eine hydraulische Regelung für die passende Höhe fehlt dabei ebenso wenig wie eine Fräse und eine Spurplatte, die via Fernsteuerung vom Fahrersitz abgesenkt werden kann.

Ausgeklügeltes System

Die ausgeklügelten technischen Finessen garantieren, dass bereits wenige Zentimeter Schnee genügen, um ein Langlaufvergnügen möglich zu machen. Dadurch kann mitunter die Langlaufsaison um einige Tage verlängert werden.

Bei der praktischen Umsetzung des Spurgerätes erhielt Wolfesberger Unterstützung vom inzwischen ebenfalls pensionierten Landmaschinentechniker Raimund Grabner und von Wolfgang Enzenhofer. Aber auch die heimische Wirtschaft unterstützte die Pensionisten in ihrem Vorhaben: Die Firma Nordfels aus Bad Leonfelden griff dem Projekt ebenso unter die Arme wie Kapl-Bau und Gartner-Metall aus Vorderweißenbach.

Dazu kümmerte sich Union-Obfrau Melanie Weichselbaumer auch um finanzielle Unterstützung durch die Sportunion-Landesleitung.

Die ersten Testversuche im verschneiten Weißenbachtal verliefen natürlich zur vollsten Zufriedenheit der findigen Freizeit-Konstrukteure.

