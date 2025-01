Offene Rechnungen: Bauern melden nach Riepl-Insolvenz Forderungen an

Die Insolvenz der Fleischerei Riepl in Sarleinsbach hat den heurigen Dialog mit der Landwirtschaftskammerführung in Altenfelden dominiert. Seit das Sarleinsbacher Traditionsunternehmen die Insolvenz bekannt gegeben hat, läuten die Telefone bei der Rohrbacher Bezirksbauernkammer Sturm. Die Landwirte wollen wissen, wie sie zu ihren offenen Forderungen kommen. Riepl war als Viehhändler in der Region gut vernetzt und lange Jahre verlässlicher Partner der Bauern. Eine große Frage war auch, ob möglicherweise Rückzahlungen zu leisten seien?

Franz Schwarzenberger, Leiter der Rechtsabteilung der Landwirtschaftskammer: "Das Wichtigste ist jetzt, die Forderung anzumelden – sonst bekommt man gar nichts." Die Anmeldefrist läuft bis 25. März. Am 8. April (9 Uhr) findet dann am Landesgericht Linz die erste Gläubigerversammlung statt.

Für die Forderungsanmeldung beim Landesgericht Linz gibt es zwar keine Formvorschrift, die Bezirksbauernkammer hat allerdings ein vorausgefülltes Musterformular und alle relevanten Informationen an ihre Mitglieder ausgeschickt.

Schwarzenberger riet den betroffenen Landwirten, sich Unterstützung durch einen Gläubigerschutzverband zu holen. Experten zurate zu ziehen, sei insofern wichtig, weil einige Detailfragen selbst Jurist Schwarzenberger nicht beantworten könne. Es gehe auch die Angst vor Rückzahlungen um: "Beim Insolvenzverfahren sollen alle Gläubiger gleichbehandelt und niemand bevorzugt werden. Das gilt bis zu sechs Monate rückwirkend. Es ist jetzt Aufgabe des Masseverwalters, festzustellen, ob es sich um normalen Geschäftsbetrieb gehandelt hat oder ob Gläubiger bevorteilt wurden", erklärte Schwarzenberger. Im vorgeschlagenen Sanierungsplan ist von einer 20-prozentigen Quote für die Insolvenzgläubiger die Rede. "Das ist allerdings nur eine Schätzung, die tatsächliche Höhe wird erst beim Verfahren entschieden", sagte Schwarzenberger.

Weitere Infoveranstaltung

Als zusätzlichen Service will die Bezirksbauernkammer eine Informationsveranstaltung mit einem der Gläubigerschutzverbände organisieren. Dort können dann Detailfragen geklärt werden. "So eine Situation hatten wir im Bezirk Rohrbach noch nie", sagte Bezirksbauernkammerobmann Martin Mairhofer.

Eine Möglichkeit, sich abzusichern, sind Erzeugergemeinschaften. Aus diesem Grund informiert der Rinderzuchtverband und Erzeugergemeinschaft Oberösterreich (RZO) über seine Vermarktungsstrategie am Freitag, 7. Februar, 14 Uhr, beim Wildparkwirt in Altenfelden.

Neue Dienststellenleiterin

Neben der Insolvenz wurden auch andere agrarpolitische Themen diskutiert. Eine Veränderung wird es auch in der Bezirksbauernkammer Rohrbach geben: Dienststellenleiter Heribert Schlechtl wird nach 27 Jahren mit Anfang März die Leitung an Elke Leitner übergeben. Diese wird Rohrbach gemeinsam mit der BBK Linz/Urfahr übernehmen. Schlechtl bleibt als Berater im Haus.

