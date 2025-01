Nach schwerer Krankheit: Fleischerei Riepl in Sarleinsbach muss schließen

Was schon länger gemunkelt wurde, ist nun bittere Realität: Die Fleischerei Riepl in Sarleinsbach muss schließen. Ein Familienbetrieb mit langer Geschichte ist pleite. Hintergrund ist eine schwere Erkrankung des Firmeninhabers Max Riepl, wie er in einem Schreiben an Kunden und Geschäftspartner erklärt: "Wie Sie wahrscheinlich wissen, habe ich im Herbst 2024 einen schweren gesundheitlichen Schicksalsschlag erlitten, der es mir unmöglich macht, meinen Betrieb fortzuführen."

Schuldenabbau nicht möglich

In den vergangenen Wochen und Monaten habe sein Sohn Hannes Riepl mit aller Kraft versucht, den schon seit einiger Zeit in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage befindlichen Betrieb am Laufen zu halten. Dies sei in den letzten Monaten durch das Engagement seines Sohnes auch gelungen. Leider habe sich aber auch herausgestellt, dass eine Fortführung des Betriebes und ein Abbau der Schulden aufgrund der anhaltend herausfordernden Wirtschaftslage, der enormen Kostensteigerungen der letzten Jahre und der notwendigen Investitionen nicht möglich sei. "Ich sehe mich deshalb gezwungen, meinen Betrieb zu schließen und in weiterer Folge Insolvenz anzumelden", schreibt Max Riepl.

Große Leidenschaft, unermüdlicher Einsatz

Dieser Schritt falle ihm und seiner ganzen Familie freilich nicht leicht. Immerhin habe der Betrieb seit Generationen bestanden. Er habe diesen stets mit großer Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz geführt. "Meine gesundheitliche Situation und die Rahmenbedingungen lassen leider keine andere Möglichkeit zu", schließt Riepl. Seine Fleischhauerei, der Viehhandel sowie das Gasthaus im Ort waren weit über die Grenzen Sarleinsbachs hinaus bekannt. Nicht nur für die Sarleinsbacher, sondern auch für die Landwirte der Region und für viele Festveranstalter war die Firma Riepl über Generationen ein treuer Partner. Für den Ort selbst, sei die Schließung jedenfalls ein herber Verlust.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer