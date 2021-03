Neue Teststationen sollen Ausbreitung des Virus bremsen

BEZIRK PERG. Enorm hoch bleiben die Infektionszahlen im Nordosten des Bezirks Perg. Besonders betroffen sind die Gemeinden Sankt Georgen am Walde, Bad Kreuzen, Pabneukirchen und Dimbach. In diesem Gebiet liegt die Inzidenz über 1000. Die Gesundheitsbehörde beurteilt die Lage als "epidemiologisch kritisch". Alle Schulen in Sankt Georgen/W. haben den Betrieb auf Distance Learning umgestellt. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, hat das Land Oberösterreich, wie berichtet, zusätzliche Teststationen eingerichtet.

Mehr zur Lage im Bezirk Perg lesen Sie auf » Seite 39