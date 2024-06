Nana Falkner präsentiert Single "Nichtschwimmer"

Ein Jahr ist es schon wieder her, dass Nana Falkner aus Altenfelden mit ihrer Stimme und einer fulminanten Bühnenpräsenz die Jury in Berlin bei "The Voice of Germany" begeisterte. Nun hat sie ihren neuen Song "Nichtschwimmer" veröffentlicht. "Seit Berlin ist viel passiert, und ich sehe vieles anders. Davon handelt auch die neue Single", erzählt die Mühlviertlerin: "Hilf mir raus, ich weiß nicht, wie man schwimmt" ist ein Appell an sie selbst, welcher auch erhört wird. Der Song handelt davon, mit der Vergangenheit abzuschließen und sie zu akzeptieren – alte Denkmuster zu übermalen, um mit einem Neustart befreit weiterzumachen.

"Nichtschwimmer" ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar. Zu hören ist die neue Single freilich auch bei den nächsten Konzerten im Mühlviertel: schon am Freitag beim OheimArt Festival in Ottensheim und am Samstag, 20. Juli, bei der Sommerbühne Altenfelden.

