Nach Sensationssieg ist Mauthausen eine heiße Aktie im Staatsmeister-Rennen

Eine überragende Saison spielt die Union Stein&Co Mauthausen derzeit in der Tennis Bundesliga: Nach drei Runden führen die Mühlviertler ungeschlagen die Tabelle an. Am kommenden Sonntag haben die Mauthausener in der abschließenden Runde auswärts bei Verfolger UTC Casa Moda Steyr die Chance, den Einzug in das Finale zu fixieren, das am 15. August ausgespielt wird. Wirft man aber einen Blick auf die bisherigen Ergebnisse des Grunddurchgangs, scheint sogar der Meistertitel für Mauthausen heuer in greifbarer Nähe.

Nach dem vorwöchigen Auftakterfolg gegen den TC Harland legten die Mauthausener dieses Wochenende zunächst am Freitag beim 8:1-Erfolg über den TC Kern noch eins drauf. Besonders spannend verlief aber am Sonntag die Heim-Begegnung gegen den ATV Irdning (Stmk.). Die Gäste reisten nicht nur mit Tennisgrößen wie der aktuellen Nummer 2 von Österreich Dennis Novak, dem aufstrebenden Lucas Miedler, Urgestein Jürgen Melzer und seinem Bruder Gerald an, sondern hatten auch noch eine Abordnung des Davis-Cup Fanclubs in der Hinterhand, der in der Mauthausener Stein&Co-Arena ordentlich Stimmung machte.

Aber die großen Namen stachen dieses Mal nicht. Einmal mehr waren es die Mauthausener, die mit starken Einzelpartien beeindruckten und am Ende des Tages mit 5:4 den Sieg einfahren konnten. Der Tiroler Alexander Erler, der seine erste Saison für den Mühlviertler Verein bestreitet, setzte sich nach einem harten Kampf im Champions-Tiebreak gegen den Deutschen Peter Gojowczyk 11:9 durch. Andreas Haider-Maurer siegte in zwei Sätzen gegen den zweiten Deutschen des Irdninger Teams, Mats Moraing. Der Wiener Thomas Statzberger rang schließlich Jürgen Melzer im Champions-Tiebreak 10:5 nieder und bewies große Nervenstärke gegen den Routinier.

Auch auf dem Centercourt hielt es unterdessen die Mauthausener Fans und Funktionäre vor Spannung kaum auf ihren Sitzen. Attila Balazs und Dennis Novak begeisterten mit ihren Rallyes die Zuschauer und Balazs holte mit seinem Sieg im Match-Tiebreak schlussendlich einen weiteren wichtigen Punkt für die Mauthausner. Lediglich Gergely Madarasz (HUN) musste sich dem jungen Niederösterreicher Lucas Miedler mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben.

In den Doppel-Partien wurde es dann noch einmal so richtig spannend. Die große Überraschung lieferte dabei das Duo Haider-Maurer/Statzberger, das sich mit einem klaren Sieg im dritten Doppel gegen die Melzer-Brüder durchsetzte.

Die Organisation dieses Heimspiels war vor allem aufgrund der derzeitigen Corona-Bestimmungen nicht einfach und sehr umfangreich. Umso bemerkenswerter waren die professionelle Umsetzung der Veranstaltung und die Betreuung der Gäste, die sich auf der Anlage in Mauthausen sichtlich wohl fühlten.