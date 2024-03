Musikverein Tragwein spielt "Melodien für Millionen"

200 Jahre Anton Bruckner, 120 Jahre Count Basie oder 50 Jahre Wickie: Der Musikverein Tragwein unter Kapellmeister Christian Naderer will beim Frühlingskonzert am Samstag mit fröhlichen Wikinger-Gesängen, swingendem Bigband-Sound und dem Finale aus Bruckners 8. Symphonie überzeugen.

Das Motto "Melodien für Millionen" unterstreicht Filmmusik aus Hollywood, John Powells "Drachen zähmen leicht gemacht" und Ennio Morricones "Cinema Paradiso", mit einem Querflötensolo von Laura Edtbauer. Die Jugendkapelle "Teen Tones" unter Johannes Kastner präsentiert Harry-Potter-Filmmusik sowie den Partyhit "Shut up and Dance". Ja, und an wen erinnert ein weißer Bademantel bei der Zugabe? Konzertbeginn ist um 20 Uhr im Volksschul-Turnsaal.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Tragwein Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.