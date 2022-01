Musikmittelschule bittet zu einem virtuellen Besuch

Heute ging eine eigene Webseite online, auf der Interessierte alle Informationen über die Schule erhalten. Diese beinhaltet einen virtuellen Rundgang und verschiedene Schulfilme. Zur Seite kommt man über die Schulhomepage www.mms-neufelden.at. Für einen möglichst persönlichen Kontakt finden am Mittwoch, 19. Jänner, zwei Online-Vorträge live statt. Um 14.30 Uhr und um 16 Uhr stellen Schulleiterin Doris Rothbauer und ihr Stellvertreter Walter Hartl die Mittelschule in Google Meet vor und stehen für Fragen zur Verfügung. Der Einstieg erfolgt ebenfalls über die Homepage. Auf den Instagram-Accounts der Schule (musikmittelschule_neufelden und mittelschule.neufelden) können laufend Auszüge aus dem Schulalltag miterlebt werden. Anfragen unter direktion@mms-neufelden.at oder per Telefon: 07282 / 6313-11