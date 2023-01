Mühlviertler Skitalente sind heiß auf Rennserie

Die Schneekanonen laufen Tag und Nacht, und auch Frau Holle lieferte in den vergangenen Tagen die notwendige "Schützenhilfe": Insofern ist die Schiunion Böhmerwald zuversichtlich, die Rennen zum Intersport Pötscher Mühlviertler Cup 2023 für Schüler und Erwachsene am Wochenende durchführen zu können.

Am Samstag stehen auf dem Hochficht zwei Riesentorläufe und am Sonntag zwei Slaloms im Rennkalender. Die Cuprennen für Kinder sind noch nicht fixiert, man arbeitet aber fieberhaft an einem praktikablen Rennkalender. Auch für die verschobenen Rennen von Freistadt und St. Georgen sollen neue Termine gefunden werden. Am Hansberg fehlt nur noch wenig Schnee, um die zwei Riesentorläufe am 4. Februar fahren zu können. Termine und Anmeldung unter www.skizeit.at

