Mühlviertler Schulen spitze in Lego-Robotik

MÜHLVIERTEL. Zwei Mal zweiter Platz für NMS Lembach, Jury-Sonderpreis ging nach St. Georgen am Walde.

Das Team der NMS St. Georgen/Walde mit Lehrer Karl Hahn und Dir. Erwin Bindreiter Bild: privat

Die Mittelschulen aus Grein, Lembach und St. Georgen am Walde konnten sich am Montag beim Forschungs- und Roboterwettbewerb „First Lego League“ (FLL) in Einzelkategorien im Spitzenfeld klassieren. Der im Ars Electronica Center Linz ausgetragene Bewerb – die OÖN berichteten darüber in ihrer gestrigen Ausgabe – soll Jugendliche spielerisch an Wissenschaft und Technologie heranführen. Damit gehen auch Teamwork-Fähigkeiten sowie die Förderung von Kreativität einher.

Für das diesjährige Bewerbsthema „Leben und reisen im Weltall - Into Orbit“ planten, programmierten und testeten die zehn- bis 16-jährigen Teilnehmer einen vollautomatischen Roboter, um knifflige Missionen zu meistern. Zusätzlich galt es eine Forschungsfrage zu bearbeiten und zu präsentieren.

In der Kategorie „Teamwork“ holte sich die NMS Lembach den zweiten Rang, der dritte Rang ging ex aequo an die NMS St. Georgen/Walde und die NMS Grein. In der Kategorie „Roboterdesign“ ging der zweite Platz ebenfalls an die NMS Lembach. In der Kategorie „Roboter-Game“ durfte sich die NMS Grein über den dritten Rang freuen. Als Draufgabe ergatterte die NMS St. Georgen/Walde noch den Jury-Sonderpreis. In der Gesamtwertung setzte sich die NMS 1 Wels vor dem BRG Wels Wallererstraße und dem Team Eurobot durch. Diese drei Schulteams dürfen OÖ. auch beim Bundesbewerb in Bad Radkersburg vertreten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema