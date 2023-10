Motorradlenker in Hellmonsödt über Leitschiene geschleudert

Der 22-Jährige fuhr kurz vor 19 Uhr mit seinem Motorrad auf der Leonfeldner Straße B126 im Gemeindegebiet von Hellmonsödt von Glasau kommend Richtung Linz. In einer Linkskurve prallte er mit dem Motorrad frontal in die Leitschiene. Durch den Anprall stürzte der Lenker über die Leitschiene die angrenzende Böschung hinunter und kam etwa 15 Meter weiter unten in der Wiese zum Liegen. Der Mann wurde von der Rettung und vom Notarzt erstversorgt. Die Freiwilligen Feuerwehren Hellmonsödt und Kirchschlag unterstützten die Rettungskräfte beim Bergen des Verletzten über die Böschung. Er wurde ins UKH Linz eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper