“Monika wird im Falle einer Abschiebung verkümmern“

In Oberkappel bewegt das Schicksal der armenischen Familie Bangoyan die Menschen. Wie berichtet ist die 16-jährige Tochter Monika geistig beeinträchtigt. Trotzdem soll nun die gesamte Familie abgeschoben werden. Im Ort und in der Schule des Mädchens ist man entsetzt, zumal die gesamte Familie gut integriert sei. Ein Arzt sagt: „Der Verbleib in Österreich wird das Leben dieses Kindes retten“.

Die Familie Bangoyan aus Armenien hat sich in Oberkappel in den vergangenen sechs Jahren gut eingelebt. Mutter Hripsik und Vater Karen wohnen dort mit Sohn Karo und der beeinträchtigten Tochter Monika im Asyl-Quartier. Die 16-Jährige ist geistig beeinträchtigt und besucht die Schwerbehindertenklasse in der Volksschule Altenfelden. „Sie ist richtig aufgeblüht und lebensfroh. In Armenien hätte sie überhaupt keine Betreuung gehabt“, heißt es von ihren Lehrern. „Auch Karo fühlt sich sehr wohl. Er hatte in Oberkappel seine Erstkommunion, ist Ministrant (die Bangoyans sind Christen Anm.) und ist im Judo- und Fußballverein“, erzählte Hripsik beim OÖN-Besuch im vergangenen Herbst. „Wir leben in ständiger Angst, dass wir abgeholt werden. Wenn jemand an der Tür klopft, rechnen wir damit, dass es soweit ist. Ich möchte nur, dass es meinen Kindern gut geht“, erzählte Karen, der sich auch im Kirchenchor und beim Roten Kreuz engagierte.

Abschiebung eingeleitet

Nun dürfte dieser Tag tatsächlich gekommen sein, denn dem Vernehmen nach dürfte die Abschiebung der Familie für Freitag geplant sein. Der Leiter der Volksschule Altenfelden Martin Mattle kennt die Tochter der Familie und ist entsetzt: „Monika wird in Armenien eine Situation vorfinden, die für Beeinträchtigte einfach nicht lebenswert ist. Es fehlen dort die passenden Einrichtungen. Es ist erstaunlich, welche Fortschritte sie bei uns gemacht hat. Seit heuer erst geht sie selbstständig in ein anderes Stockwerk“, erzählt er.

Auch Karl Kapfer, Bürgermeister von Oberkappel, bedauert die drohende Abschiebung: „Alle Familienmitglieder können gut Deutsch und es sind nette Leute. Sie sind seit sechs Jahren hier und haben einen guten Kontakt zu den Menschen im Ort. Dass sie jetzt nach so langer Zeit abgeschoben werden ist eigentlich unverständlich. Ich glaube, dass Karen sofort eine Arbeit bekommen würde. Er ist ein guter Maler und Werbegrafiker“.

Ärztliches Gutachten

Besonders tragisch sei natürlich die Tatsache, dass es sich bei der Tochter der Familie um ein beeinträchtigtes Mädchen handelt. Dass sie in Armenien keine rosige Zukunft erwartet geht aus einem ärztlichen Gutachten vor, das den OÖN vorliegt. Darin heißt es zusammenfassend: „Besonders Monika wird im Falle einer Rückführung biologisch, intellektuell und psychisch verkümmern“. Im Schlusssatz des Gutachtens heißt es: „Ein Verbleib in Österreich wird das Leben dieses Kindes retten“.

