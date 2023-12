Medaillen für zwei Offiziere des Roten Kreuzes

Beide begannen ihre Rotkreuz-Laufbahn beim Zivildienst an der Ortsstelle Aigen und wurden kurz darauf als berufliche Mitarbeiter übernommen. Während Dieter Fuchs mit dem Jahrtausendwechsel die frisch gegründete Ortsstelle in Ulrichsberg übernahm, bekam Christoph Hollnsteiner die Dienstführung in St. Martin übertragen.

Ausbildungstechnisch sind sie als Offiziere und Notfallsanitäter sowohl in der Führung als auch im Rettungsdienst an der höchsten Stufe angekommen. Während Hollnsteiner als Sanitäter an der Ortsstelle in Lembach im Einsatz ist, wechselte Fuchs 2021 beruflich ins Bezirkssekretariat nach Rohrbach und blieb dem Rettungsdienst als Freiwilliger in Ulrichsberg treu.

