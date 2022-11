Letzte-Hilfe-Kurs für alle Fälle

Im Vortrag geht es um Wissen, Aufklärung und brauchbare Hilfestellungen für künftige Begegnungen mit dem Tod. "Einerseits weil wir selbst unmittelbar durch einen Todesfall betroffen sein können. Andererseits sollen wir unseren Mitmenschen, die einen schweren Verlust zu betrauern haben, begegnen können", sagt Prein. "Und trauernde Mitmenschen begegnen uns in allen Lebensbereichen – im Beruf die Kollegin oder Kundin oder meine Nachbarn: Was nun sagen? Was tun?" Karten gibt’s an der Abendkasse.