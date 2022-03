Leichtfüßige Melodien mit Marina & the Kats

Spricht man hierzulande von Swing, so kommt man an Marina & The Kats schwer vorbei. Vier starke Alben und etliche Konzertreisen quer durch Europa haben die Band rund um Sängerin und Songwriterin Marina Zettl auch international zu einer gefragten Formation gemacht. Fetzige Gipsygitarren, leichtfüßige Melodien, luftige Grooves und Marina Zettls einzigartige Stimme verschmelzen zu einem leidenschaftlichen Cocktail, der einem unwillkürlich ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Emanzipiert vom bloßen Retrosound, entsteht aus der Liebe zum Lebensgefühl der aufkeimenden Neuzeit der 30er Jahre ein neuer Stil, der mehr ist als Referenz an vergangene Tage.

Zu hören ist dieser musikalische Hochgenuss am Samstag, 19. März, um 20 Uhr im großen Festsaal der Hellmonsödter Schulen. Vorverkauf erfolgt per Bestellformular auf www.forum-kultur.at