Langläufer ziehen auf beleuchteter Kunstschnee-Loipe ihre Runden

Seit Anfang dieser Woche ist in der Wintersportarena Liebenau eine Kunstschnee-Loipe in Betrieb. Die 1,2 Kilometer lange Strecke eignet sich sowohl für Skater als auch für alle, die den klassischen Langlaufstil bevorzugen. "Es war ein Megaprojekt, den Kunstschnee zur Loipe zu transportieren", bedankt sich der Geschäftsführer der Wintersport-Arena Liebenau, Andreas Hennerbichler jun., bei seinem Team. Da die Arena über eine durchgängige LED-Beleuchtung – alle 28 Meter steht ein Lichtpfeiler – verfügt, können Hobbysportler auch am Abend nach der Arbeit Langlaufen gehen. Hennerbichler: "Die Nutzung der Arena-Loipe ist somit täglich bis 21 Uhr möglich."

Die Lage auf einem Hochplateau in knapp 1000 Metern Seehöhe – Liebenau ist die höchstgelegene Gemeinde Oberösterreichs – bietet eine vergleichsweise gute Schneesicherheit. Das gilt auch für den benachbarten Skilift: Auch hier ist auf einer bereits vor Wochen angelegten Kunstschneepiste derzeit ein unbeschwertes Skivergnügen für Familien möglich.

Aktuelle Informationen zum Skilift- und Loipenbetrieb unter www. wintersportarena-liebenau.at