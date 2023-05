Land bestätigt Flächenwidmung für das umstrittene Hotelprojekt Seitelschlag

Das Stift Schlägl und die Unternehmerfamilie Schröcksnadel als Betreiber des Skigebietes Hochficht wollen, wie berichtet, das Apartment-Hotel „ALPRIMA Hochficht“ direkt beim Golfpark Böhmerwald errichten. Ziel sei es, neue Urlauber in die Region zu bringen. Nicht nur für den Winterbetrieb am Hochficht sei das Projekt wichtig, sondern auch für den Golfparkam Böhmerwald. Nun wurde als wichtiger Schritt in Richtung Realisierung die Flächenwidmung „Tourismusbetrieb“ durch die Abteilung Raumordnung des Landes Oberösterreich als Aufsichtsbehörde genehmigt. Bei vielen Anrainern stieß das Projekt von Anfang an auf wenig Gegenliebe. Zwar bemühten sich die Projektwerber um eine umfassende Bürgerinformation, in der Ortschaft Seitlschlag verstummte die Kritik vor allem am Volumen des Projektes nicht.

In einem gemeinsamen Medientermin informierten heute Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner und der Bürgermeister von Ulrichsberg, Wilfried Kellermann, sowie von Seiten der Projektwerber der Abt des Stiftes Schlägl, Lukas Dikany und Markus Schröcksnadel über den aktuellen Stand des Projektes: „Neben den im Behördenverfahren verlangten Nachweisen in den Bereichen Ökologie und Wirtschaftlichkeit, Mobilität und Raumordnung führte in der Abwägung auch der große öffentliche Nutzen zu einem positiven Widmungsbescheid. Dieser sieht nun ein Sondergebiet des Baulandes für diesen Tourismusbetrieb vor“, heißt es. Weiters seien Zweitwohnsitze durch die Widmung ausgeschlossen und würden auch dem Ziel der Betreiber, ein Hotel zu führen und Urlaubsgäste in die Region zu bringen, widersprechen. In weiterer Folge wollen die Projektwerber nun um eine Baugenehmigung ansuchen und rasch die nächsten Verfahrensschritte einleiten.

Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner verweist darauf, dass die Abteilung Raumordnung des Landes Oberösterreich als Aufsichtsbehörde „aufgrund der ausführlichen Grundlagenforschung und der begründeten Interessensabwägung der Gemeinde Ulrichsberg die vom Gemeinderat beschlossene Änderung der Flächenwidmung genehmigt habe“. Achleitner: „Die Region Böhmerwald ist touristisch im Aufwind. Das Hotelprojekt Alprima Hochficht sichert einerseits das Skigebiet Hochficht weiter ab, anderseits werden hier neue touristische Angebote auch im Sommer geschaffen, insbesondere in Verbindung mit dem Golfpark Böhmerwald.“

Die Entscheidung für den viel kritisierten Standort Seitelschlag ist laut den Projektwerbern bewusst erfolgt und vereint viele Vorteile.Markus Schröcksnadel, Vorstand der gleichnamigen Unternehmensgruppe und GF der Vereinigten Bergbahnen, erklärt dazu: „Wir sehen das Projekt als gemeinsame Zukunftsaktie für die touristische und infrastrukturelle Entwicklung von Ulrichsberg und der gesamten Böhmerwaldregion“.

Das Hotel soll direkt neben dem Klubhaus des Golfplatzes entstehen. Für die Errichtung werden keine wertvollen Ackerflächen versiegelt und nur geringe Infrastrukturerweiterungen vorgenommen. Lukas Dikany, Abt des Stiftes Schlägl: „Nachhaltiges und regionales Wirtschaften ist seit jeher Zielsetzung des Stiftes. Die gute Zusammenarbeit mit der Schröcksnadel-Gruppe ist Basis für den nächsten Schritt zur Verbesserung des touristischen Angebotes in unserer Region. Der offene Diskurs vor und während der Verfahren hat viele positive Ergänzungen wie die Reduktion der Bodenversiegelung, die zusätzliche Errichtung eines Gehweges und eine nachhaltige Bauweise ergeben. Sehr erfreulich ist, dass all diese Bemühungen in der positiven Flächenwidmung gemündet haben.“

Dieser Meinung hat sich auch der zuständige Gemeinderat von Ulrichsberg mit der mehrheitlich beschlossenen Einleitung des jetzt positiv abgeschlossenen Verfahrens angeschlossen. Bürgermeister Wilfried Kellermann dazu: „Wir begrüßen die nun vorliegende positive Zustimmung des Landes Oberösterreich zur gegenständlichen Flächenwidmung und sehen damit den mehrheitlichen positiven Beschluss des Gemeinderates zu diesem für die Region wichtigen touristischen Projekt als bestätigt.

