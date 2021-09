Kunstwerke von "drent und herent"

Was die drei Kunstschaffenden vereint, sind ihre Leidenschaft und ihre Kreativität, mit der sie ihre künstlerische Tätigkeit ausüben. Das Bauernmöbelmuseum Hirschbach mit seiner Symbiose aus Volkskunst, Kultur und Tradition bietet den stimmigen Rahmen, in dem die drei ihre Werke in einer Sonderausstellung bis 31. Oktober präsentieren.