"Keiner wünscht sich eine Krise, man kann sie aber auch nutzen"

Investieren in Zeiten von Corona ist für die Firmen MTCranes aus St. Gotthard und Stoiber Maschinenbau aus Arnreit der logische Schritt, auf die Krise zu reagieren. Das Ergebnis der Mühlviertler Kooperation ist ein neuer Säulendrehkran der Type "Axtor SDK". Die Geschäftsführer, Thomas Stöbich aus Altenfelden und Martin Beissmann aus St. Gotthard von MT Cranes sowie Reinhold Stoiber aus Anreit sind überzeugt, dass gerade Zeiten mit etwas weniger Betriebsamkeit bestens genutzt werden können, um in innerbetriebliche Automatisierungslösungen und Verbesserungen im Produktionsablauf zu investieren. Stoiber: "Kein Mensch wünscht sich eine Krise, aber wenn sie schon mal da ist, dann sollte man das Beste daraus machen und in dieser Zeit den Betrieb auf Vordermann bringen. Dank der beiden Kräne werden wir nach der Corona- Krise noch effizienter und kostengünstiger produzieren."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Arnreit Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.