Kein Färbermarkt, aber Blaudruckwochen im Kreativ-Haus

Mit einer großen Portion Wehmut mussten die Veranstalter des Gutauer Färbermarktes ihr eigentlich für kommenden Sonntag geplantes Volkskultur-Fest absagen. Ein herber Rückschlag nicht nur für das Gutauer Blaudruck-Team sondern auch für zahlreiche Kreative aus dem Mühlviertel, die exklusiv für diesen Markt schöne Blaudruck-Produkte designt und gefertigt haben.

Als kleinen Trost für diese Absage bietet nun aber das Mühlviertel Kreativ Haus (MÜK) in Freistadt vom 1. bis 30. Mai, immer Mittwoch bis Samstag (10-18 Uhr) erstmals einen Blaudruck-Schwerpunkt, bei dem unter dem Motto „MÜK macht blau im Mai“ diese Kleidungsstücke, Assecoires und noch viel mehr im traditionellen Blaudruck-Look zu sehen sein werden. Mit dabei ist Karin Atzlesberger aus Gramastetten. Sie wird mit ihrem Handarbeits-Label „All kinds of“ ihre ganz spezielle Blaudruck-Linie vor den Vorhang stellen. „Die Blaudruck-Sachen sind ein blauer Tupfen in meinem Sortiment an Kinderkleidern und anderen Textilobjekten, die ich normalerweise aus Hemdenstoffen schneidere“.

Auch Karin Geishofer aus Bad Leonfelden ist mit ihrem Mode-Label „Hani & Frida“ bestens für den Blaudruck-Schwerpunkt im MÜK gerüstet: „Ich habe heuer extra Röcke, Hosen, Kimonos und Kimonoblusen mit Blaudruckstoffen aus der Blaudruckerei Wagner gefertigt und freue mich, diese im Mai im MÜK präsentieren zu können“. Eine MÜK-Auslage in der Freistädter Samtgasse wird ganz dem Blaudruck-Thema gewidmet. Die Mühlviertler Kreativen freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen. Unter Einhaltung aller Sicherheitsregeln, die da wären: Maskenpflicht, Händedesinfektion, und Zutrittsregelung.