„Jugendliche wollen vor allem ernst genommen werden“

WARTBERG OB DER AIST. Michaela Pröselmayr (26) ist die neue Leiterin im ÖGJ-Jugendzentrum.

Neue JUZ-Leiterin: Michaela Pröselmayr Bild: JCUV

Ein neues Gesicht begrüßt seit einigen Tagen die Gäste im ÖGJ-Jugendzentrum Wartberg: Michaela Pröselmayr löst Philip Weigl als JUZ-Leiterin ab, er geht neue berufliche Wege. Die gebürtige Veitsdorferin begann ihren beruflichen Werdegang mit einer Lehre zur Bürokauffrau. Danach entschied sie sich für einen Wechsel, da sie „gerne für andere Menschen eintreten möchte“, wie sie betont.

Mit ihrem Job als JUZ-Leiterin stellt sich die 26-Jährige neuen Aufgaben. „Ich möchte die gute Arbeit meiner Vorgängerinnen und Vorgängern weiterführen. Besonders wichtig ist mir, für die Anliegen der Jugendlichen einzutreten und sie ernst zu nehmen. Jugendliche brauchen ihren Freiraum und sollen sich im Jugendzentrum entfalten können“, sagt Pröselmayr. Die Jugend sei eine sehr prägende Zeit, gerade in Hinsicht des späteren beruflichen Werdeganges. „Hier möchte ich ansetzen und die Jugendlichen über wichtige Themen zum Arbeitsleben aufklären. Aber natürlich stehen auch andere Themen auf der Agenda, etwa Suchtprävention aber zum Beispiel auch die steigende Verschuldung von Jugendlichen sind mir ein Anliegen.“

Ein wichtiges Element in der Jugenzentrums-Arbeit ist für die neue Leitern die Mitsprache der Jugendlichen, weshalb ein monatlicher JUZ-Stammtisch eingerichtet wird, bei dem die Jugendlichen ihre Wünsche und Anliegen zum JUZ-Betrieb einbringen können. Zielgruppe des ÖGJ-Jugendzentrums sind 13 bis 20-jährige Jugendliche aus Wartberg.Die Öffnungszeiten wurden an die Nachfrage der Jugendlichen angepasst. Dienstag, Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 14 bis 18 Uhr.

