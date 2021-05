Investitionen am Bau und in digitale Infrastruktur

Die kräftig anziehenden Investitionen heimischer Unternehmen bei einem zugleich verantwortungsvollen Umgang mit Flächennutzungen standen im Mittelpunkt eines Besuchstages von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner im Bezirk Freistadt. Paradebeispiel dafür ist die Firma Innovametall, die sich bewusst für die Nachnutzung der alten Landwirtschaftsschule in Freistadt anstatt eines Neubaus auf der grünen Wiese entschieden hat. Ebenfalls auf dem Besuchsprogramm stand die Stadtgemeinde Pregarten, wo die Neuplanung des Stadtplatzes vorgestellt wurde. Ein Projekt zur Ortskernbelebung wird aktuell auch in Königswiesen realisiert. Darüber hinaus unternahm Achleitner einen Lokalaugenschein in der Wintersportarena in Liebenau.

Stark profitieren kann der Bezirk auch von der Investitionsprämie des Bundes: Unternehmen aus Freistadt haben mehr als 3200 Anträge auf Investitionsprämie gestellt. Damit fließen knapp 50 Mio. Euro Fördergelder in den Bezirk. Ein Investitionsvolumen von 530 Mio. Euro wird damit ausgelöst.

Die Entwicklung der Region hänge auch am weiteren Ausbau leistungsfähiger Internetverbindungen, so Achleitner: "Das Coronavirus hat sich auch als starker Impuls für die Digitalisierung erwiesen." Mit Unterstützung öffentlicher Fördermittel können im Bezirk Freistadt mehr als 4200 Gebäude mit schnellem Internet versorgt werden.