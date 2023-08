Infoabend zu PV-Freifläche in Arbing

Photovoltaik ist auch in Arbing ein viel diskutiertes Thema.

Aufgrund dieser Anfragen hat der Arbinger Gemeinderat auf Antrag der Grünen einstimmig die Abhaltung einer Gemeindeversammlung zur Information der Bevölkerung beschlossen. Diese findet am Mittwoch, 6. September, um 19 Uhr im Pfarrheim Arbing statt. Jeder interessierte Arbinger kann an der Versammlung teilnehmen. Die Gemeinde hat eine Standortanalyse zu PV-Freiflächenanlagen im gesamten Gemeindegebiet durchführen lassen. Diese Ergebnisse und mögliche Beteiligungsmodelle werden vorgestellt. Es werden auch Projektbetreiber am Wort sein.

