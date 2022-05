Im Seniorenheim werden nun auch Kinder betreut

Waren es früher die Altenheimplätze, die es zu errichten galt, ist es mittlerweile das Personal, welches den Verantwortlichen in den Sozialhilfeverbänden Sorgen macht. In Hellmonsödt werden nun in einem Pilotprojekt die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Wunsch direkt im Heim betreut. "Durch die Kinderbetreuung sollen unsere Mitarbeiterinnen im Seniorenheim unterstützt werden. Damit steigt die Qualität der Pflege", sagten die SHV-Vorstandsmitglieder und regionalen Abgeordneten Josef Rathgeb und Michael Hammer anlässlich eines Besuches in der Hellmonsödter Heim-Kinderbetreuung.

Der Vorstand des Sozialhilfeverbandes Urfahr-Umgebung bemüht sich auf vielen Ebenen, den ansteigenden Pflegebedarf im Bezirk decken zu können. Ein Schwerpunkt betrifft Maßnahmen, um mehr Pflegepersonal gewinnen zu können. Der Vorstand des Gemeindeverbandes hat dazu dieses Pilotprojekt der Kinderbetreuung im Bezirksseniorenheim Hellmonsödt beschlossen. "Die Bürgermeister unterstützen damit aktiv die Mitarbeiterinnen, da ein großer Teil der Dienstnehmer in Teilzeit arbeiten, vorwiegend um der Betreuung ihrer Kinder nachkommen zu können", sagen die beiden.

Der Sozialhilfeverband sei laufend bemüht, seinen Mitarbeiterinnen die Berufstätigkeit neben den familiären Verpflichtungen zu ermöglichen oder zu erleichtern. Mit dem neuen Pilotprojekt der Kinderbetreuung im Heim in Hellmonsödt soll diesbezüglich ein weiterer Impuls gesetzt werden.

Die Kinder werden direkt im Heim von ausgebildeten Tagesmüttern betreut. Die Mütter und Väter nehmen ihre Kinder in den Dienst mit und wissen, dass sie dort bis Dienstende gut aufgehoben sind.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dem Sozialhilfeverband als Arbeitgeber ein großes Anliegen und ein wichtiger Schlüssel zur Deckung des ansteigenden Personalbedarfs. Man hofft, dass vor allem Teilzeitkräfte ihre Arbeitsstunden in der Pflege aufstocken können, wenn die Kinderbetreuung gewährleistet ist.