Hundertschaft an Helfern beim Bezirksjugendtag

"144 – Wir helfen dir" tönte es laut von 101 Kindern und Jugendlichen beim diesjährigen Jugendrotkreuz-Bezirksjugendtag in Tragwein. An verschiedenen Stationen konnten die Jugendlichen allerhand Wissenswertes über die Wasseraufbereitung, den Rotkreuz-Markt, die mobile Pflege sowie über Blut und dessen Bestandteile erfahren. Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch der Suchhundestaffel. Hier lernten die jungen Helferinnen und Helfer die faszinierende Arbeit der Suchhunde kennen. Am Nachmittag hatten die Teilnehmer dann noch einmal die Gelegenheit, sich beim Völkerballturnier richtig auszutoben.

"Schon in jungen Jahren können Kinder anderen Menschen helfen. Diese Bereitschaft, Gutes zu tun, verbindet alle Jugendrotkreuzkinder", sagt Bezirksjugendkoordinatorin Magdalena Langer. "Egal ob sie sechs oder 18 Jahre alt sind: Der Zusammenhalt im Jugendrotkreuz ist unglaublich. Nur so kann man so einen ereignisreichen und lustigen Tag planen. Ohne das Engagement der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter wäre eine derartige Veranstaltung nicht möglich."

Im Bezirk Freistadt gibt es acht Jugendrotkreuzgruppen an den Ortsstellen Freistadt, Pregarten, Tragwein, Bad Zell, Königswiesen, Unterweißenbach, Liebenau sowie in St. Leonhard mit insgesamt 170 Kindern und Jugendlichen. Gemeinsam mit den 44 speziell geschulten Betreuerinnen und Betreuern gibt es jede Menge zu erleben und zu entdecken.

Alle Informationen für Neueinsteiger hat Bezirksjugendkoordinatorin Magdalena Langer: magdalena.langer@ o.roteskreuz.at

